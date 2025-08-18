В Новосибирске осудили 28-летнего Мансурбека Сайфуддинова* за терроризм

Девять лет подсудимый проведет в тюрьме.
В Новосибирске вынесен приговор 28-летнему Мансурбеку Сайфуддинову*, признанному виновным в спонсировании террористической деятельности.
5 августа 2024 года он осуществил денежный перевод своему знакомому, который должен был передать средства участнику террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. Данное преступление было выявлено сотрудниками Федеральной службы безопасности.
В результате судебного разбирательства обвиняемый был приговорён к девяти годам лишения свободы.
Первые три года заключения он проведет в тюремном учреждении, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, суд назначил ему штраф в размере 350 тысяч рублей.
*внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.