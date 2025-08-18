В Перми пройдет форум развития «Города будущего»

В работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, ИТ-сообщества, эксперты. Центральной темой будут аспекты развития городской среды: цифровизация, строительство и ЖКХ, архитектура, безопасность, транспорт. Эти вопросы обсудят на пленарных заседаниях и в ходе дискуссий. Ожидается также выставка решений для умных городов.