В Перми пройдет форум развития «Города будущего»

Форум «Города будущего» станет ключевой федеральной площадкой для обмена градостроительными практиками, технологиями и цифровыми решениями. Он будет проходить в Перми 22−23 августа в КВЦ «ПЕРМЬ ЭКСПО». Регистрация и полная программа — на сайте форума.

В работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, ИТ-сообщества, эксперты. Центральной темой будут аспекты развития городской среды: цифровизация, строительство и ЖКХ, архитектура, безопасность, транспорт. Эти вопросы обсудят на пленарных заседаниях и в ходе дискуссий. Ожидается также выставка решений для умных городов.

Организаторы форума — Министерство строительства и ЖКХ РФ, Минцифры, правительство Пермского края.