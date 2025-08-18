В России появится новая круизная линия

По информации на сайте, новый маршрут рассчитан на десять дней и пройдет из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Проект направлен на развитие круизного туризма, который, по мнению губернатора Камчатского края Владимира Солодова, обладает значительным потенциалом для экономического роста регионов. Ожидается, что запуск линии создаст новые рабочие места, увеличит оборот туристических компаний, гостиниц и предприятий общественного питания.