Сбои в расписании сочинского аэропорта затронули 19 рейсов

В международном аэропорту Сочи утром 18 августа зафиксированы задержки 19 авиарейсов. Согласно данным онлайн-табло на 8:35, 12 рейсов задерживаются на вылет, еще 7 — на прилет, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Основные задержки вылетающих рейсов затронули направления в Москву — задержаны четыре рейса в столицу. Также сбои в расписании коснулись рейсов в Екатеринбург, Челябинск, Красноярск, Саратов, Нижнекамск, Казань и Абакан. Пассажирам международного рейса в Батуми сообщили о переносе времени вылета.
Среди задерживающихся прибывающих рейсов — самолеты из Омска, Антальи, Саратова, Москвы, Казани, Екатеринбурга и Нижнекамска. В аэропорту ведется работа по минимизации последствий сбоев в расписании и информированию пассажиров об изменениях.
Напомним, в международном аэропорту Сочи скоро стартуют работы по модернизации переговорных комнат в ВИП-терминале. В рамках проекта планируется обновить внутреннюю отделку помещений и заменить дверные конструкции, что позволит повысить уровень комфорта и безопасности.