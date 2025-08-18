Ричмонд
Сбои в расписании сочинского аэропорта затронули 19 рейсов

Авиасообщение с 8 городами России нарушено из-за задержек.

Источник: KrasnodarMedia.su

В международном аэропорту Сочи утром 18 августа зафиксированы задержки 19 авиарейсов. Согласно данным онлайн-табло на 8:35, 12 рейсов задерживаются на вылет, еще 7 — на прилет, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Основные задержки вылетающих рейсов затронули направления в Москву — задержаны четыре рейса в столицу. Также сбои в расписании коснулись рейсов в Екатеринбург, Челябинск, Красноярск, Саратов, Нижнекамск, Казань и Абакан. Пассажирам международного рейса в Батуми сообщили о переносе времени вылета.

Среди задерживающихся прибывающих рейсов — самолеты из Омска, Антальи, Саратова, Москвы, Казани, Екатеринбурга и Нижнекамска. В аэропорту ведется работа по минимизации последствий сбоев в расписании и информированию пассажиров об изменениях.

Напомним, в международном аэропорту Сочи скоро стартуют работы по модернизации переговорных комнат в ВИП-терминале. В рамках проекта планируется обновить внутреннюю отделку помещений и заменить дверные конструкции, что позволит повысить уровень комфорта и безопасности.