Сбои в расписании сочинского аэропорта затронули 19 рейсов

Основные задержки вылетающих рейсов затронули направления в Москву — задержаны четыре рейса в столицу. Также сбои в расписании коснулись рейсов в Екатеринбург, Челябинск, Красноярск, Саратов, Нижнекамск, Казань и Абакан. Пассажирам международного рейса в Батуми сообщили о переносе времени вылета.