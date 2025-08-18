Приговоры дня: судят радиохулигана, мошенников и фиктивного банкрота

Несколько приговоров по резонансным делам, как ожидается, будут вынесены в понедельник, 18 августа в московских судах.
Как стало известно «МК», в Мещанском суде ожидается оглашение приговора бывшему гендиректору Национальной девелоперской компании Константину Ремизову, бизнесмену Александру Егорову и юристу Александру Семушкину. Все они обвиняются в соучастии в фиктивном банкротстве и фальсификации доказательств. Ранее Ремизов уже приговаривался к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы за хищения при строительстве ЖК «Резиденция Сколково».
Хорошевский суд огласит приговор обвиняемому в мошенничестве Алексею Жировкину. Это дело тянется с 2011 год, и тогда же подозреваемый был объявлен в международный розыск. По версии следствия, Жировкин неправомерно зачислял бонусы на бонусные карты, которые затем использовались для приобретения оргтехники в магазинах сети «М-Видео». Приговор будет вынесен заочно.
В Преображенском суде состоится оглашение приговора Валентину Бушуеву, известному как «радиохулиган». Бушуев в течение долгого время выходил в эфир как радиолюбитель и распространял оскорбительную информацию, с применением нецензурной лексики. Его судят за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, а также за возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку с угрозой насилия.
В Дорогомиловском суде повторно будет рассмотрено дело обвиняемых в мошенничестве с полисами ОСАГО Сергея Стадника, Вячеслава Мандрикова и Алексея Графа. Они обвинялись в сбыте поддельных страховых полисов. От их действий, по версии следствия, пострадали 196 граждан, сумма ущерба превысила 1,6 млн рублей. Первый приговор в отношении них был вынесен в июне 2024 года, обвиняемые получили от 5 до 12 лет колонии, однако затем приговор был отменен из-за многочисленных нарушений.