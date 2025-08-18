Приговоры дня: судят радиохулигана, мошенников и фиктивного банкрота

В Дорогомиловском суде повторно будет рассмотрено дело обвиняемых в мошенничестве с полисами ОСАГО Сергея Стадника, Вячеслава Мандрикова и Алексея Графа. Они обвинялись в сбыте поддельных страховых полисов. От их действий, по версии следствия, пострадали 196 граждан, сумма ущерба превысила 1,6 млн рублей. Первый приговор в отношении них был вынесен в июне 2024 года, обвиняемые получили от 5 до 12 лет колонии, однако затем приговор был отменен из-за многочисленных нарушений.