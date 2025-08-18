Из детского лагеря в Башкирии 25 человек госпитализировали с признаками инфекции

Вчера вечером, 17 августа, в инфекционный центр башкирского города Стерлитамака поступили 25 человек — дети и вожатые из одного из детских лагерей Стерлибашевского района. Среди пострадавших 22 ребенка и 3 взрослых.
Как сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, после осмотра врачей девять человек отпустили домой, а 16 потребовалась госпитализация. Состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, но медики отмечают улучшение их самочувствия.
