В США спасли туриста, который два дня не мог выбраться из горного водопада

Экстренные службы США смогли спустя два дня обнаружить без вести пропавшего альпиниста Райана Уордвелла, его вызволили из ловушки за горным водопадом на реке Керн, пишет New York Post со ссылкой на офис шерифа округа Туларе.
Уточняется, что 46-летний мужчина спускался по скале и внезапно сорвался вниз, он упал за водопад. В течение двух дней он пытался пробраться сквозь мощный поток воды, но у него не получалось.
«Река Керн популярна среди смелых туристов и альпинистов из-за скалистой местности и бурных вод. Альпинист был найден дроном за водопадом Семи Чайных Чашек, в сознании, но слабым после мучительных двух дней, окруженным только мокрыми камнями», — говорится в материале.
По словам шерифа Кевина Кеммерлинга, у мужчины не было возможности просохнуть, на него постоянно лилась вода.
Уордвелла госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.
