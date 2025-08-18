Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сквер в Академгородке Иркутска передадут в собственность муниципалитета

Содержать территорию за счет городского бюджета не получается.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сквер «Прогресс» в Академгородке Иркутска передадут в собственность муниципалитета. Территория была одним целым с жилым комплексом и имела федеральный статус. Сквер благоустроили, но содержать его на постоянной основе за счет городского бюджета не получится. Об этом КП-Иркутск сообщил депутат думы Иркутска Александр Сафронов.

— Земельный участок останется целым, а затем будет разделен на территории под многоквартирные дома и зону сквера. Сквер будет находиться на муниципальном обеспечении, а придомовые территории, после того как жители оформят их в общую собственность, можно будет благоустроить, — уточнил Александр Сафронов.

В следующем году полностью благоустроят детскую площадку у дома 281/3. Работы проведут с учетом мнения жителей за счет фонда поддержки избирательного округа.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье перестали существовать четыре населенных пункта.