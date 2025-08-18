Сквер в Академгородке Иркутска передадут в собственность муниципалитета

Сквер «Прогресс» в Академгородке Иркутска передадут в собственность муниципалитета. Территория была одним целым с жилым комплексом и имела федеральный статус. Сквер благоустроили, но содержать его на постоянной основе за счет городского бюджета не получится. Об этом КП-Иркутск сообщил депутат думы Иркутска Александр Сафронов.
— Земельный участок останется целым, а затем будет разделен на территории под многоквартирные дома и зону сквера. Сквер будет находиться на муниципальном обеспечении, а придомовые территории, после того как жители оформят их в общую собственность, можно будет благоустроить, — уточнил Александр Сафронов.
В следующем году полностью благоустроят детскую площадку у дома 281/3. Работы проведут с учетом мнения жителей за счет фонда поддержки избирательного округа.
