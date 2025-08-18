Ричмонд
В Омске заканчиваются свободные места на городских кладбищах

Свободной площади для захоронений хватит не больше, чем на год.

Источник: Комсомольская правда

В Омске остро встал вопрос нехватки мест для захоронений: городские кладбища близки к полному исчерпанию свободного пространства. По данным департамента городского хозяйства мэрии, озвученным изданием НГС55, доступная площадь для новых захоронений составляет всего около 15 тысяч квадратных метров.

При среднегодовом количестве погребений в 7500 случаев и нормативах, согласно которым каждое захоронение требует от 2 до 4 квадратных метров земли, оставшихся участков хватит лишь на 3750−7500 могил. Это значит, что свободная земля может закончиться уже через полгода или максимум через год.

Вопрос дальнейшего размещения новых захоронений пока остается нерешенным. Ранее сообщалось, что власти планируют потратить 5 миллионов рублей на разработку проекта расширения Юго-Восточного кладбища, однако конкретные сроки реализации плана пока неизвестны.

Ранее мы писали, что в городе планируют построить два новых городских кладбища.