В Омске заканчиваются свободные места на городских кладбищах

При среднегодовом количестве погребений в 7500 случаев и нормативах, согласно которым каждое захоронение требует от 2 до 4 квадратных метров земли, оставшихся участков хватит лишь на 3750−7500 могил. Это значит, что свободная земля может закончиться уже через полгода или максимум через год.