Река Ангара перенесла уснувшую сибирячку из деревни Буреть в село Буреть

В минувшее воскресенье семейная пара устроилась на берегу Ангары в окрестностях деревни Буреть Усольского района. Вечером жена отправилась кататься на сапборде. Примерно через два часа муж хватился супруги, которой не было видно ни на берегу, ни на реке. Встревоженный мужчина обратился в полицию.