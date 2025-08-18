Река Ангара перенесла уснувшую сибирячку из деревни Буреть в село Буреть

В минувшее воскресенье семейная пара устроилась на берегу Ангары в окрестностях деревни Буреть Усольского района. Вечером жена отправилась кататься на сапборде. Примерно через два часа муж хватился супруги, которой не было видно ни на берегу, ни на реке. Встревоженный мужчина обратился в полицию.
Полицейские и волонтеры искали пропавшую всю ночь. В понедельник утром женщина вышла на связь. Плавание, в которое неосмотрительная жительница Иркутской области отправилась без спасательного жилета и телефона, завершилось благополучно, рассказали в региональном главке МВД.
Как оказалось, сибирячка задремала на сапборде и незаметно для себя пересекла Ангару. Ночной дрейф завершился в селе Буреть Боханского района. Проснувшись в незнакомой местности, путешественница дождалась восхода солнца и обратилась за помощью к замеченным на берегу рыбакам, а они предоставили сапбордистке возможность дозвониться до близких.