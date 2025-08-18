В понедельник в Воронеже тарифы на такси взлетели до заоблачных высот

Также в соцсетях жители Воронежа рассказали, что из района пивзавода на Левый берег поездка обошлась в 900 рублей, а из центра города в Северный район — около 800 рублей. Кроме того, утром из некоторых микрорайонов, например, Шилово и Боровое, уехать и вовсе не удавалось. В приложении такси говорилось, что в столице Черноземья проблемы со с вязью. Не все водители могли сориентироваться без навигатора и выйти на линию.