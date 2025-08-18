В понедельник в Воронеже тарифы на такси взлетели до заоблачных высот

Так читательница «МК в Воронеже» рассказала, что возит своего брата в Областной онкологический диспансер, который располагается на улице Вайцеховского, на такси.
Мужчина проходит курс химиотерапии и очень плохо себя чувствует. Долгую поездку в общественном транспорте он не выдерживает по состоянию здоровья. Для семьи такси сейчас является единственно возможным средством передвижения по городу. Чтобы попасть на многочисленные обследования и консультации врачей, ездить приходится часто. Понятно, что каждая копейка у семьи на счету.
Раньше от Юго-Западного рынка можно было доехать до онкодиспансера за 350 рублей. Сегодня, в понедельник, 18 апреля, эта поездка вышла в 510 рублей в один конец. То есть, чтобы пациент попал к онкоспециалисту и вернулся домой, женщина потратит за день более 1000 рублей.
Также в соцсетях жители Воронежа рассказали, что из района пивзавода на Левый берег поездка обошлась в 900 рублей, а из центра города в Северный район — около 800 рублей. Кроме того, утром из некоторых микрорайонов, например, Шилово и Боровое, уехать и вовсе не удавалось. В приложении такси говорилось, что в столице Черноземья проблемы со с вязью. Не все водители могли сориентироваться без навигатора и выйти на линию.