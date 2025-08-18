В селе Куяново Республики Башкортостан откроют «Семейный парк»

Новое общественное пространство «Семейный парк» откроют в этом году в селе Куяново в Республике Башкортостан по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Краснокамского района.
«“Семейный парк” будет одним из центров культуры, досуга старшего поколения, молодежи, детей и людей среднего возраста. Работы практически подходят к концу, в скором времени мы проведем открытие», — отметил глава районной администрации Алексей Горбачев.
В парке обновили крытую сцену, установили скамейки, провели освещение и заасфальтировали прогулочные дорожки. В дальнейшем там планируют организовывать буккросинг — обмен книгами. Кроме того, в новом парке будут устраивать концерты с артистами из республики и других регионов, а также проводить дискотеки под открытым небом.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.