В селе Куяново Республики Башкортостан откроют «Семейный парк»

В парке обновили крытую сцену, установили скамейки, провели освещение и заасфальтировали прогулочные дорожки. В дальнейшем там планируют организовывать буккросинг — обмен книгами. Кроме того, в новом парке будут устраивать концерты с артистами из республики и других регионов, а также проводить дискотеки под открытым небом.