«АвтоВАЗ» возобновил производство после длительного простоя

«АвтоВАЗ» возобновляет производство. Это связано с выходом компании из единого корпоративного отпуска. Об этом сообщила сама компания.

Автоваз находился в отпуске до 17 августа, указано на сайте.

АвтоВАЗу придется снижать цены.

«С 28 июля по 17 августа 2025 года АВТОВАЗ традиционно уходит в единый корпоративный отпуск», — указано в сообщении. Оно было опубликовано перед отпуском на официальном сайте.

Причиной ухода компании в отпуск стало проведение ремонта, обслуживания и модернизации технологического оборудования. Также одной из причин стало осуществление работы по улучшению условий труда работников, указано на сайте.