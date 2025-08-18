Всебелорусский Крестный ход стартует сегодня из Жировичского монастыря

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Всебелорусский крестный ход стартует сегодня из Свято-Успенского Жировичского монастыря, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской православной церкви.
Ежегодный Всебелорусский крестный ход Жировичи — Минск проходит в четвертый раз по благословению предстоятеля БПЦ митрополита Минского и Заславского Вениамина.
«Паломники отправятся в путь после богослужения в Жировичской обители и будут находиться в пути 9 дней», — рассказали в пресс-службе.
Им предстоит пройти 250 километров. Как и во время предыдущих Крестных ходов, паломники посетят четыре епархии и более 20 храмов.
Крестный ход пройдет через такие населенные пункты, как Слоним, Городище, Кореличи, Налибоки, Ивенец, Раков, Заславль. Завершится Крестный ход 26 августа в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе.
«Планируется, что рано утром 26 августа паломники прибудут в Ждановичи, а к 8:00 — в Минск, на проспект Победителей. Потом пройдут до Свято-Духова кафедрального собора», — сказали в пресс-службе БПЦ.
В 10:00 возле кафедрального собора крестный ход встретит митрополит Минский и Заславский Вениамин и духовенство, после чего состоится праздничное богослужение в честь 525-летия обретения чудотворной иконы Божией Матери «Минская».