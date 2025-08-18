Вспомним героев, чьими именами названы пермские остановки

19 августа 1944 года третью Золотую Звезду получил первый человек, трижды удостоенный звания Героя Советского Союза, — Александр Иванович Покрышкин, легендарный летчик‑истребитель.
В год 80-летия Великой Победы об этом рассказывает проект Народного фронта «Имя героя в памяти народа», подготовленный вместе с Советом ветеранов, ДОСААФ, студентами и администрацией Перми.
Эксперты Народного фронта записали короткие аудио-рассказы, которые теперь звучат в автобусах и трамваях, превращая поездку в живое напоминание о подвигах участников Великой Отечественной войны, российских военачальников, флотоводцев, простых солдат и легендарных земляков, именами которых названы остановки в городе.
В течение года пермяки слушают краткие исторические очерки проекта Народного фронта на 21 остановке.
Одна из остановок названа в честь лётчика-истребителя Александра Покрышкина. Добровольцем он вступил в Красную армию и был направлен в 3-ю Пермскую авиационную школу авиатехников, которую окончил в 1933 году. В 1938 году Александр во время отпуска за 2,5 недели освоил программу летчика, которую проходили за год. И с отличием закончил военную авиашколу. Начал войну старшим лейтенантом в должности заместителя командира эскадрильи. Закончил он её полковником и командиром авиационной дивизии.
В годы Великой Отечественной войны Покрышкин провёл почти 160 воздушных боёв с фашистами, самостоятельно сбил 59 самолетов противника и ещё 6 — в групповом бою.
Во время парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве гвардии полковник Покрышкин нёс знамя 1-го Украинского фронта.
В 1993 году малая планета № 3348 получила имя «Покрышкин» в честь великого маршала авиации.
«Проект “Имя героя в памяти народа” — это не просто мемориальная акция, а реальный живой разговор, позволяющий каждому жителю Перми ощутить связь с героическим прошлым своей страны и своего города. Благодаря этой инициативе история оживает на улицах Перми, напоминая о цене, заплаченной за мир и свободу, и о важности сохранения памяти о героях, ковавших Великую Победу», — отметила член регионального штаба Народного фронта в Пермском крае, депутат Государственной Думы РФ Ирина Ивенских.