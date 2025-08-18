Вспомним героев, чьими именами названы пермские остановки

Одна из остановок названа в честь лётчика-истребителя Александра Покрышкина. Добровольцем он вступил в Красную армию и был направлен в 3-ю Пермскую авиационную школу авиатехников, которую окончил в 1933 году. В 1938 году Александр во время отпуска за 2,5 недели освоил программу летчика, которую проходили за год. И с отличием закончил военную авиашколу. Начал войну старшим лейтенантом в должности заместителя командира эскадрильи. Закончил он её полковником и командиром авиационной дивизии.