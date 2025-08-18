«Уходи, зарежу»: Семья мигрантов рассекла голову новосибирцу

«Когда мой супруг попытался выяснить, что вызвало такое поведение, ему не ответили и даже не открыли дверь. Позже, около шести с половиной вечера, глава этого семейства, вооружившись ножом, атаковал моего мужа, выкрикивая угрозы убийства ему и нашему ребенку, мотивируя это тем, что он якобы слишком громко стучал в дверь. К счастью, ему не удалось догнать и ранить его», — отметила женщина.