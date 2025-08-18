«Уходи, зарежу»: Семья мигрантов рассекла голову новосибирцу

Инцидент произошел в минувшие выходные во дворе дома на Ватутина.
17 августа возле дома номер 19 по улице Ватутина произошло агрессивное столкновение, в котором пострадал мужчина. Деталями поделилась его супруга с АСТ-54.
«Нападавшими оказалась семья, прибывшая из одного из государств Центральной Азии и проживающая по соседству. Инцидент начался в половине первого дня, когда мать семейства без видимых причин ударила ногой по нашей машине и, не проронив ни слова, направилась к себе домой», — начала возмущенная сибирячка.
Далее события разворачивались еще более странно (и даже страшно).
«Когда мой супруг попытался выяснить, что вызвало такое поведение, ему не ответили и даже не открыли дверь. Позже, около шести с половиной вечера, глава этого семейства, вооружившись ножом, атаковал моего мужа, выкрикивая угрозы убийства ему и нашему ребенку, мотивируя это тем, что он якобы слишком громко стучал в дверь. К счастью, ему не удалось догнать и ранить его», — отметила женщина.
Полчаса спустя, с громкими криками, используя перцовые баллончики, швабру, камни и обувную ложку, на улицу выбежали дочь и мать из той же семьи. Они втроем продолжили нападение на мужчину, в результате чего ему была рассечена голова.
В правоохранительные органы подано заявление. Чем закончится история, пока говорить рано.