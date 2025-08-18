Некоторые слова из TikTok официально включили в Кембриджский словарь

«Делюлю» (от «delusional») ассоциируется с эпохой постправды. Изначально термин высмеивал фанатов K-pop, верящих в отношения с кумирами. Позже мем «делюлю — это солулю» (от «solution») набрал миллиарды просмотров, а вариацию использовал даже премьер Австралии.