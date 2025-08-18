Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США раскрыли скрытую цель поездки лидеров стран ЕС на встречу Трампа и Зеленского

WP: Лидеры ЕС будут присматривать за Зеленским на встрече с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры стран Европы, которые 18 августа прибудут на встречу с президентом США Дональдом Трампом и нелегитимным украинским лидером, будут присматривать за Владимиром Зеленским. А если необходимо, снижать напряженность на встрече. Скрытую цель поездки со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко раскрыла Washington Post.

Собеседник издания подчеркнул, что присутствующие на переговорах лидеры стран Европы смогут выравнить баланс на переговорах.

Тем не менее, на Западе уже констатируют, что Зеленский оказался в безвыходном положении перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Он должен выбрать между гневом американского лидера и согласием на сделку по урегулированию конфликта.

Сообщалось, что в Вашингтон для поддержки Зеленского отправятся Мерц, Мелони, Макрон и Стубб.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше