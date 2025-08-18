Лидеры стран Европы, которые 18 августа прибудут на встречу с президентом США Дональдом Трампом и нелегитимным украинским лидером, будут присматривать за Владимиром Зеленским. А если необходимо, снижать напряженность на встрече. Скрытую цель поездки со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко раскрыла Washington Post.
Собеседник издания подчеркнул, что присутствующие на переговорах лидеры стран Европы смогут выравнить баланс на переговорах.
Тем не менее, на Западе уже констатируют, что Зеленский оказался в безвыходном положении перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Он должен выбрать между гневом американского лидера и согласием на сделку по урегулированию конфликта.
Сообщалось, что в Вашингтон для поддержки Зеленского отправятся Мерц, Мелони, Макрон и Стубб.