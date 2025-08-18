В ЦПКиО Екатеринбурга откроют пространство для шахматистов

В парке Маяковского в Екатеринбурге появится отдельный павильон для любителей настольных игр, в том числе шахмат. Также здесь будут проводить лекции и мастер-классы. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Руководство парка заявило, что по плану павильон должны открыть в этом году. Здесь можно будет проводить время в непогоду.
— Проект уже готов. Осталось построить павильон и наполнить его активностями, — рассказывают в пресс-службе ЦПКиО.
Отметим, что в советские годы в главном парке Свердловска уже были специально отведенные пространства для шахматистов. Сейчас эту традицию решили возобновить.