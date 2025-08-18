Путин сделал жителю Аляски неожиданный подарок: американец «лишился дара речи»

Президент России Владимир Путин подарил жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл «Урал». Об этом рассказал советник-посланник российского посольства в США Андрей Леденев.
Дело в том, что американец из-за антироссийских санкций никак не мог купить запчасти для своего старого мотоцикла «Урал». Подарок американскому мотоциклисту передали через российских дипломатов. Леденев подчеркнул, что новый мотоцикл был личным подарком Путина.
«Я должен сказать, что это личный подарок от президента Российской Федерации», — сказал российский дипломат, слова которого привели в репортаже на телеканале «Россия 1».
Сам Уоррен назвал новый мотоцикл «просто великолепным» транспортным средством, отметив, что он лучше старого.
«Работает намного плавнее, намного приятнее… он точнее в управлении. Вы знаете, эта машина просто великолепна. Я лишился дара речи. Это потрясающе», — заявил американец.
Как писал сайт KP.RU, перед саммитом на Аляске госсекретарь США Марко Рубио отметил, что ему понравился свитер министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с надписью «СССР». Путин в шутливой форме предположил, что глава МИД России может оставить его в подарок.