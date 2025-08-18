В Ростове-на-Дону грузооборот порта снизился почти на 26%

По России за январь-июль 2025 года грузооборот морских портов снизился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 498,8 млн тонн. Объем перевозок угля вырос на 1,9% (114,7 млн тонн), а зерно, напротив, сократилось в объеме на 54,5% (19,7 млн тонн). Положительную динамику отметили в перевозках руды (+31,2%), металлов (+25,9%) и удобрений (+8,3%).