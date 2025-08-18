В Ростове-на-Дону грузооборот порта снизился почти на 26%

Грузооборот порта Ростова-на-Дону снизился на 25,7% и составил 6,6 млн тонн за семь месяцев 2025 года. Об этом сообщает Ассоциация морских торговых портов.
Падение показателей зафиксировали и в других портах Азово-Черноморского бассейна, их общий грузооборот сократился на 11,4%, достигнув 144,5 млн тонн. Перевалка сухих грузов упала на 23,6% (58,1 млн тонн), а наливных — на 0,8% (86,5 млн тонн).
Среди ключевых портов региона снижение зафиксировано в Новороссийске (-5,3%, 94,1 млн тонн), Тамани (-6,2%, 14,8 млн тонн), в порту Кавказ (-51,7%, 6,2 млн тонн). В то же время порт Туапсе показал рост на 3,6%, обработав 12,8 млн тонн грузов.
По России за январь-июль 2025 года грузооборот морских портов снизился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 498,8 млн тонн. Объем перевозок угля вырос на 1,9% (114,7 млн тонн), а зерно, напротив, сократилось в объеме на 54,5% (19,7 млн тонн). Положительную динамику отметили в перевозках руды (+31,2%), металлов (+25,9%) и удобрений (+8,3%).
