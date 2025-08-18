Татьяна Буланова и Хор Турецкого выступят на Дне Республики в Казани

По словам Азата Абзалова, на площадке будут организованы активности для детей и взрослых: фотозоны, аквагрим, ростовые куклы, гигантские раскраски и творческие мастер-классы. Завершится праздник салютом в 22:00 над акваторией Казанки, который можно будет наблюдать с любой точки набережных от Кировской дамбы до моста «Миллениум».