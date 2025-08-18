Специалист рассказала, как курение влияет на рабочий процесс

Люди, которые злоупотребляют курением, менее продуктивны на работе из-за влияния никотина на организм. Об этом рассказала врач общей практики Елена Павлова в беседе с NEWS.ru. Также вредная привычка снижает концентрацию внимания и физическую выносливость.
Курение негативно влияет на сосуды головного мозга и организма в целом. Без курения люди не могут себя собрать. Это приводит к тому, что нервная система быстрее изнашивается, — прокомментировала специалист.
Никотин нарушает нормальный процесс выработки дофамина, что приводит к снижению мотивации у курильщиков. Вдобавок, из-за курения человек становится более тревожным и раздражительным.
