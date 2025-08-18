В Пермском крае судебные приставы взыскали уголовный штраф за 4 эпизода мошенничества

Исполнительный лист в отношении правонарушительницы поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Красновишерскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должницу уведомили о возбуждении исполнительного производства, отдельно проговорив, что в случае неуплаты уголовного штрафа в 60-дневный срок, данная санкция будет отменена и перед судом будет поставлен вопрос о замене денежного взыскания на более суровый вид наказания. Для ускорения сроков исполнения судебного решения у гражданки были арестованы денежные средства, находящиеся на банковских счетах, кроме того ей был запрещен выезд за пределы РФ. Не желая ухудшения своего правового положения, женщина выплатила всю присужденную сумму в отведенный для этого срок.