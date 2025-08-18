В Пермском крае судебные приставы взыскали уголовный штраф за 4 эпизода мошенничества

Жена прикамского фермера несколько лет подряд вводила в заблуждение представителей министерства агропромышленного комплекса Пермского края для получения излишнего финансирования. На протяжении 5 лет женщина сознательно завышала количество крупного рогатого скота и объем удоев в фермерском хозяйстве.
Фальсифицируя документы, гражданка преследовала цель увеличить сумму субсидий, ежегодно получаемых из краевого бюджета. За все время нарушительницей было похищено более 7,5 млн рублей, которые она потратила по своему усмотрению.
В ходе расследования преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», было установлено, что фактически поголовье коров в фермерском хозяйстве супруга обвиняемой составляло не более 108 особей, из которых только 49 голов имели статус помесных, за которых и выплачиваются денежные средства. При этом в официальных заявках женщина в разные годы указывала цифры от 217 до 229 голов. Также был сознательно увеличен объем молока, произведенного и проданного ее мужем — индивидуальным предпринимателем. Правоохранителями было доказано 4 эпизода введения в заблуждение должностных лиц с целью мошенничества. Суд назначил женщине наказание в виде уголовного штрафа размером 1,5 млн рублей.
Исполнительный лист в отношении правонарушительницы поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Красновишерскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должницу уведомили о возбуждении исполнительного производства, отдельно проговорив, что в случае неуплаты уголовного штрафа в 60-дневный срок, данная санкция будет отменена и перед судом будет поставлен вопрос о замене денежного взыскания на более суровый вид наказания. Для ускорения сроков исполнения судебного решения у гражданки были арестованы денежные средства, находящиеся на банковских счетах, кроме того ей был запрещен выезд за пределы РФ. Не желая ухудшения своего правового положения, женщина выплатила всю присужденную сумму в отведенный для этого срок.