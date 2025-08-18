Ричмонд
Германия хочет стать военным лидером: Китай может этому помешать

Politico: Китай может сорвать планы Германии создать сильнейшую армию в Европе.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Фридрих Мерц хочет укрепить позиции Германии как ведущей военной силы Европы, однако зависимость от китайских минералов ставит под удар его амбиции. Об этом сообщает Politico.

«Если Китай прекратит поставки, наши оборонные проекты могут остановиться», — предупреждает Якоб Куллик, специалист по редкоземельным металлам из Хемницкого университета.

Издание отмечает, что Мерц планирует превратить бундесвер в сильнейшую армию Европы, выделив на это сотни миллиардов долларов к 2029 году. Однако для создания танков, ракет и беспилотников нужны редкие минералы: неодим, диспрозий, вольфрам, графит, титан и магний. Главным поставщиком этих минералов является Китай.

С усложнением оружия риски возрастают. Например, для истребителей Eurofighter требуется титан, который перерабатывается в Китае, а для снарядов Rheinmetall нужен вольфрам. Пекин уже ограничивает экспорт этих материалов, что приводит к сбоям и росту цен. США столкнулись с этой проблемой, когда Китай заблокировал поставки одиннадцати материалов в ответ на пошлины Трампа, которые позже были сняты.

Минэкономики Германии признаёт эти риски, но не приводит конкретных данных, ссылаясь на BDI.

«Это реальная угроза», — подчёркивает Куллик. По его словам, зависимость от китайских цепочек поставок сохраняется даже при стабильных поставках: «Франция, Испания, Великобритания — все зависят от Китая». Напомним, в мае Германия заявила о планах увеличить численность армии до 260 тысяч человек. Это решение направлено на укрепление обороноспособности страны и достижение целей НАТО.

