Германия хочет стать военным лидером: Китай может этому помешать

С усложнением оружия риски возрастают. Например, для истребителей Eurofighter требуется титан, который перерабатывается в Китае, а для снарядов Rheinmetall нужен вольфрам. Пекин уже ограничивает экспорт этих материалов, что приводит к сбоям и росту цен. США столкнулись с этой проблемой, когда Китай заблокировал поставки одиннадцати материалов в ответ на пошлины Трампа, которые позже были сняты.