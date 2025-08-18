Неспокойный август: какой силы будет магнитная буря 19 августа 2025

Интенсивность магнитных бурь измеряется по шкале G (от G1 до G5) или по индексу Kp (от 0 до 9). Буря уровня G1 (Kp=5) считается слабой, но даже она может оказывать влияние на технические системы и, что особенно важно, на здоровье чувствительных к изменениям магнитного поля людей.