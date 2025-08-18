Неспокойный август: какой силы будет магнитная буря 19 августа 2025

Прогноз магнитной активности 19 августа 2025 года.
Геомагнитная обстановка в середине августа значительно обострится. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии предупреждают о возможных геомагнитных возмущениях, которые могут негативно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. Даже слабая магнитная буря способна вызвать головные боли, слабость и перепады настроения у восприимчивых к космической погоде граждан. Подробнее в материале URA.RU.
Солнечные вспышки и активность в середине августа 2025.
Согласно данным наблюдений Лаборатории солнечной астрономии, солнечная активность в середине августа находится на умеренном уровне. Последняя зафиксированная вспышка произошла 17 августа в 22:58 по московскому времени и имела класс C3.3, что классифицируется как обычная вспышка невысокой интенсивности. По состоянию на утро 18 августа 2025 года новых вспышек на Солнце не зарегистрировано.
Текущий индекс солнечной активности определяется на основе данных за последние 48 часов. Показатель F10.7, характеризующий солнечное радиоизлучение, сохраняется на уровне 145 единиц, что указывает на умеренную активность нашего светила.
Прогноз магнитной бури 19 августа 2025 года.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМагнитные штормы наступают: чем обернется конец лета 2025 для метеозависимых.
Специалисты Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики прогнозируют на 19 августа 2025 года магнитную бурю уровня G1 по международной шкале (что соответствует значению Kp=5). Вероятность возникновения магнитной бури оценивается в 66%, вероятность геомагнитных возмущений меньшей интенсивности составляет 30%, а вероятность полностью спокойной магнитосферы — всего 4%.
Согласно прогнозу, геомагнитные возмущения начнутся примерно в 6 часов утра и продолжатся до полудня. После кратковременной стабилизации, к 18:00 ожидается повторное усиление активности геомагнитного поля. Максимальный прогнозируемый индекс Ap на 19 августа составляет 25, что значительно выше значения 15, характерного для соседних дней.
Что такое магнитные бури и почему они возникают.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПочему мы болеем во время магнитных бурь и как себе помочь — советы врача.
Магнитные бури представляют собой временные возмущения магнитного поля Земли, вызванные взаимодействием с солнечным ветром — потоком заряженных частиц, исходящих от Солнца. Когда на Солнце происходят вспышки или корональные выбросы массы, потоки солнечного ветра усиливаются и, достигая Земли, вызывают колебания ее магнитного поля.
Интенсивность магнитных бурь измеряется по шкале G (от G1 до G5) или по индексу Kp (от 0 до 9). Буря уровня G1 (Kp=5) считается слабой, но даже она может оказывать влияние на технические системы и, что особенно важно, на здоровье чувствительных к изменениям магнитного поля людей.
Связь между солнечной активностью и магнитными бурями прямая: чем больше вспышек на Солнце, тем выше вероятность геомагнитных возмущений. Именно поэтому ученые тщательно отслеживают солнечную активность и составляют прогнозы геомагнитной обстановки.
Как снизить влияние магнитной бури на организм.
В период геомагнитных возмущений 19 августа специалисты рекомендуют метеочувствительным людям придерживаться следующих правил:
Больше отдыхать и избегать перенапряжения. Во время магнитной бури организм испытывает дополнительную нагрузку, поэтому важно обеспечить ему достаточный отдых. Избегать стрессовых ситуаций. Эмоциональное напряжение в период геомагнитных возмущений может усиливать негативные реакции организма. Внимательно следить за состоянием здоровья. Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует держать под рукой необходимые медикаменты. Поддерживать водный баланс. Достаточное количество жидкости помогает организму лучше справляться с неблагоприятными внешними воздействиями. Ограничить физические нагрузки. В периоды повышенной геомагнитной активности рекомендуется снизить интенсивность тренировок или вовсе отказаться от них. Следить за питанием. Легкая, богатая витаминами пища поможет организму легче перенести неблагоприятный период.