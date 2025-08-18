Трамп и Зеленский начнут встречу в Вашингтоне в 20:15 по мск 18 августа

В Белом доме сообщили, что встреча президентов США и Украины, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, начнется в 13:15 по Вашингтону (20:15 по московскому времени) и продлится около часа, следует из календаря мероприятий.
После этого в 14:15 по Вашингтону (21:15 по московскому времени) американский глава поприветствует европейских лидеров, затем запланирована совместная фотография, а в 15:00 (22:00 по московскому времени) начнется встреча Трампа с главами стран Европы. Среди ожидаемых участников — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, финский лидер Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Отмечается, что Трамп сначала проведет личную встречу с Зеленским, после чего к ним присоединятся европейские лидеры за рабочим обедом.
На обсуждении ожидается подведение итогов переговоров Трампа и президента России Владимира Путина, которые прошли на Аляске 15 августа. По данным источников, Вашингтон, Брюссель и Киев планируют согласовать позицию по возможному прекращению конфликта, передает Roll Call.
Незадолго до этого сообщалось, что Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами заявил о намерении провести 22 августа трехстороннюю встречу с Зеленским и российским президентом Путиным.