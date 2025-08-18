Трамп и Зеленский начнут встречу в Вашингтоне в 20:15 по мск 18 августа

После этого в 14:15 по Вашингтону (21:15 по московскому времени) американский глава поприветствует европейских лидеров, затем запланирована совместная фотография, а в 15:00 (22:00 по московскому времени) начнется встреча Трампа с главами стран Европы. Среди ожидаемых участников — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, финский лидер Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.