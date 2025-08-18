Ричмонд
Стало известно, какая погода будет в столичном регионе на этой неделе

Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», в интервью интернет-порталу «МК» рассказал, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья на текущей неделе.

Синоптик отметил, что будет «в меру прохладно, в меру дождливо. Причем наиболее сильные дожди ожидаются только в самом конце недели — четверг и пятницу. В среду, скорее всего, без осадков. И температура воздуха около 20 градусов. В понедельник, вторник это 18−20 градусов, а среда-четверг 20−21 градус».

По данным Александра Шувалова, «ветер будет, в основном, северо-западный и западный. То есть не несущий тепла».

Метеоролог добавил: «В конце недели ожидается выход циклона с юго-запада. Здесь могут быть осадки достаточно значительные. Но нужно смотреть, как пройдет этот циклон и его траекторию. Потому что, если он пойдет южнее, то может и не заденет очень сильно».

