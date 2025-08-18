Воду и свет отключат по некоторым адресам в Нижнем Новгороде 18 августа

18 августа в Нижнем Новгороде пройдут плановые отключения электроэнергии и горячей воды. Об этом сообщает городское управление ГОЧС.
С 08:00 до 17:00 света не будет на улицах Парковая, Торговая, Высокая, Полетная, Ботаническая и Мартовская. Одновременно с 09:00 до 16:00 отключат горячую воду в домах № 2, 4, 6/2, 1, 8 и 10 на улице Ивлиева.
Как поясняют в городском управлении ГО ЧС, отключения связаны с плановыми работами по обслуживанию коммунальных сетей. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временным неудобствам — запастись водой и зарядить необходимые электроприборы. После завершения работ подача электроэнергии и воды будет восстановлена в штатном режиме.