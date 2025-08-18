Воду и свет отключат по некоторым адресам в Нижнем Новгороде 18 августа

С 08:00 до 17:00 света не будет на улицах Парковая, Торговая, Высокая, Полетная, Ботаническая и Мартовская. Одновременно с 09:00 до 16:00 отключат горячую воду в домах № 2, 4, 6/2, 1, 8 и 10 на улице Ивлиева.