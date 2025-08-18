Ученому- «секретчику» ужесточили наказание за сбитую насмерть девочку

Как сообщал в свое время «МК», трагедия произошла 24 мая 2024 года около 13:30 на Главной улице в поселке Восточный. 59-летний ученый, кандидат технических наук на БМВ следовал с небольшой скоростью, а перед пешеходным переходом затормозил, пропуская прохожих. Он не стал останавливаться совсем и, дождавшись пока люди пройдут, продолжил движение. Мужчина, видимо, не заметил, что справа от него по ходу движения на переход выехала 8-летняя девочка на самокате. Он сбил ребенка и протащил несколько метров. Малышка получила тяжелейшие травмы и в тот же вечер скончалась в больнице. Водитель так и не смог объяснить, почему он не увидел ребенка. Мужчина был трезв, в тот день ехал до работы по пробкам больше двух часов и, видимо, просто устал под конец пути.