Ученому- «секретчику» ужесточили наказание за сбитую насмерть девочку

Разработчик секретных комплексов для обеспечения защиты стратегически важных предприятий отправится в колонию за наезд на ребенка со смертельным исходом. Первый приговор был не связан с лишением свободы, но апелляционная инстанция посчитала наказание слишком мягким.
Как сообщал в свое время «МК», трагедия произошла 24 мая 2024 года около 13:30 на Главной улице в поселке Восточный. 59-летний ученый, кандидат технических наук на БМВ следовал с небольшой скоростью, а перед пешеходным переходом затормозил, пропуская прохожих. Он не стал останавливаться совсем и, дождавшись пока люди пройдут, продолжил движение. Мужчина, видимо, не заметил, что справа от него по ходу движения на переход выехала 8-летняя девочка на самокате. Он сбил ребенка и протащил несколько метров. Малышка получила тяжелейшие травмы и в тот же вечер скончалась в больнице. Водитель так и не смог объяснить, почему он не увидел ребенка. Мужчина был трезв, в тот день ехал до работы по пробкам больше двух часов и, видимо, просто устал под конец пути.
Погибшая девочка была из многодетной семьи, ее и раньше отпускали гулять одну. Автовладелец компенсировал ущерб родственникам. Кроме того, он стал лауреатом премии за разработку уникального комплекса приборов для защиты оборонных заводов для посягательств извне, был награжден медалями Минобороны и характеризовался сугубо положительно. Измайловский суд учел эти обстоятельства и приговорил его к условному двухлетнему сроку с запретом вождения автомобиля на такой же период. Однако в апелляционной инстанции Мосгорсуда сочли, что преступление, совершенное ученым, слишком серьезное и об условном наказании речи быть не может. В итоге автовладельца приговорили к 2 годам колонии-поселения.