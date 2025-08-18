В уфимской Дёме на сутки отключат воду

С 11 часов 20 августа до 10 часов 21 августа в Дёмском районе Уфы запланировано отключение центрального водоснабжения. За эти сутки коммунальные службы соединят новый водовод с существующими сетями водоснабжения. А также заменят запорную арматуру.
Новый трубопровод — стратегически важный объект для развития территории и инфраструктуры башкирской столицы. Его протяженность 21 км. Водовод протянули в две нитки от Кузнецовского затона до Дёмы.
Как пояснили в мэрии, объект увеличит надёжность водоснабжения и объёмы подачи воды, он сможет обеспечить новые кварталы, если таковые будут построены. Самое главное новшество — любой участок водовода можно будет обслуживать и ремонтировать без отключения водоснабжения.
20 августа жителей Дёмы обеспечат технической водой. Точки подвоза — ниже на слайде.
Строительство водовода началось в августе 2021 года. Зимой 2024 года его готовность перешла «экватор». По расчётам, новый объект системы водоснабжения совместно с КНС «Затон-Восточный» (с коллектором и линией канализации 27,6 км) позволит построить более 8 млн «квадратов» жилья в Забелье. Объекты строятся в рамках федеральной программы «Стимул» с привлечением средств федерального, республиканского и городского бюджетов.