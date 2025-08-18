В уфимской Дёме на сутки отключат воду

Строительство водовода началось в августе 2021 года. Зимой 2024 года его готовность перешла «экватор». По расчётам, новый объект системы водоснабжения совместно с КНС «Затон-Восточный» (с коллектором и линией канализации 27,6 км) позволит построить более 8 млн «квадратов» жилья в Забелье. Объекты строятся в рамках федеральной программы «Стимул» с привлечением средств федерального, республиканского и городского бюджетов.