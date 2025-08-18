В Минусинске вырастили помидор весом почти три килограмма

«Минусинск полон ярких красок, Минусинск — гостеприимный, Минусинск сегодня знают далеко за пределами Красноярского края и всей Сибири. Вчера мы проводили здесь большое федеральное событие — Форум опорных городов России. Вместе с руководителями федеральных министерств обсуждали, какими быть городам будущего, что нужно сделать, чтобы нашим детям, молодежи здесь было уютно, комфортно, чтобы здесь хотелось жить. И я не сомневаюсь, что мы добьемся этих результатов. Гости, которые приехали вчера в Минусинск — из разных уголков страны, и все без исключения приятно удивлены тем, какой город уютный, красивый, солнечный, как он развивается. Я хочу вас поблагодарить за верность традиции проводить День помидора, за любовь к родному городу, за желание делать его лучше с каждым днем», — цитирует губернатора пресс-служба регионального кабинета министров.