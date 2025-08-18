В Минусинске вырастили помидор весом почти три килограмма

Традиционно в южной столице Красноярского края подготовили большую программу, которая открылась костюмированным шествием «Сибирская житница». Участие в нем приняли сотрудники предприятий и учреждений региона, выдающиеся жители края, труженики села, молодожены и супружеские пары Минусинска, которые много лет живут вместе. Особенно тепло встретили жители города колонну ветеранов СВО и их семей. Участников и гостей праздника приветствовал губернатор Михаил Котюков.
«Минусинск полон ярких красок, Минусинск — гостеприимный, Минусинск сегодня знают далеко за пределами Красноярского края и всей Сибири. Вчера мы проводили здесь большое федеральное событие — Форум опорных городов России. Вместе с руководителями федеральных министерств обсуждали, какими быть городам будущего, что нужно сделать, чтобы нашим детям, молодежи здесь было уютно, комфортно, чтобы здесь хотелось жить. И я не сомневаюсь, что мы добьемся этих результатов. Гости, которые приехали вчера в Минусинск — из разных уголков страны, и все без исключения приятно удивлены тем, какой город уютный, красивый, солнечный, как он развивается. Я хочу вас поблагодарить за верность традиции проводить День помидора, за любовь к родному городу, за желание делать его лучше с каждым днем», — цитирует губернатора пресс-служба регионального кабинета министров.
Праздник «День Минусинского помидора» проводится уже более 20 лет и давно стал настоящим брендом юга края. Ежегодно здесь собираются тысячи гостей из разных уголков России. Каждый год центральным событием становится церемония награждения победителей конкурса «Минусинский помидор», который в 2025 году расширил свои границы — принять участие могли жители не только Минусинска, но и всего муниципального округа.
За звание лучших боролись 44 огородника. В номинацию «Минусинский чемпион» на самый крупный томат заявились 30 человек, семеро — в номинации «Самый урожайный куст», еще семеро попробовали свои силы в специальной номинации года «Помидорная усадьба семьи защитника Отечества» только для семей участников СВО.
Обладателем новенькой «Нивы» стала жительница Минусинска, врач Наталья Сонина, которая вырастила томат сорта «Бифштекс Альби» весом 2820 граммов. Рекордсмен больше прошлогоднего победителя на 85 граммов. На участке Натальи Сониной, которая много лет занимается разведением помидоров, растет сотня сортов. Помидор-победитель сняли с куста 7 августа.
Добавим, в течение всего дня в Минусинске работала сельскохозяйственная ярмарка производителей юга Красноярского края.