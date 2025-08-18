Размер доплаты к пенсиям летчиков озвучили в Новосибирске

В Новосибирской области насчитывается 900 человек, проработавших в гражданской авиации положенный срок: не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. На получение надбавки могут претендовать только пилоты, штурманы и бортмеханики, то есть члены летных экипажей.