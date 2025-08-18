Ричмонд
Размер доплаты к пенсиям летчиков озвучили в Новосибирске

Всего в регионе 900 работников гражданской авиации, отработавших в отрасли спецстаж.

В Новосибирске около 900 бывших сотрудников гражданской авиации, включая пилотов, штурманов и бортмехаников, получают пенсионные выплаты с учетом надбавки за выслугу лет. В преддверии Дня Воздушного Флота России новосибирское отделение Социального фонда России (СФР) напомнило о льготах, предоставляемых российским авиаторам.

В региональном отделении СФР подчеркнули, что члены летных экипажей гражданских воздушных судов, достигшие необходимого стажа, имеют право на дополнительную выплату к пенсии, при условии, что они прекратили работу по своей специальности.

В Новосибирской области насчитывается 900 человек, проработавших в гражданской авиации положенный срок: не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. На получение надбавки могут претендовать только пилоты, штурманы и бортмеханики, то есть члены летных экипажей.

По словам Александра Терепы, управляющего отделением СФР по Новосибирской области, размер надбавки рассчитывается индивидуально, исходя из продолжительности льготного стажа, среднемесячной заработной платы и суммы дополнительных взносов, перечисленных работодателями. В настоящее время средняя прибавка к пенсии для летного состава в регионе составляет 27 215 рублей.

Чтобы оформить доплату к пенсии, граждане, имеющие необходимый стаж работы в гражданской авиации, могут подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу СФР. Выплата производится одновременно с пенсией. При возобновлении летной работы выплата надбавки приостанавливается.

Размер надбавки для бывших летчиков гражданской авиации пересматривается ежеквартально с учетом новых дополнительных взносов. Перерасчет осуществляется автоматически.