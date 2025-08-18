После смерти комментатора Гришина открыли наследственное дело

После смерти спортивного комментатора Александра Гришина в Москве было открыто наследственное дело. Об этом стало известно из юридических документов, сообщает РИА Новости.
«Наследственное дело открыто», — указано в юридических материалах.
Дело было открыто нотариусом в одном из районов российской столицы. Других подробностей о наследственном процессе пока не приводится.
Напомним, Александр Гришин погиб в ночь на 5 августа, попав под электричку в Подмосковье. Ранее друг комментатора Павел Занозин рассказал о своей реакции на гибель мужчины.