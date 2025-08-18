Ричмонд
Жительница Красноярского края частично облысела из-за заряжавшегося под подушкой телефона

В Краевой клинической больнице рассказали о пациентке, серьезно пострадавшей из-за мобильного телефона.

Источник: РИА "Новости"

Женщина положила смартфон под подушку, подключив его к зарядке, и легла спать. Среди ночи подушка загорелась. Синтетическое волокно, которым та была наполнена, быстро воспламенилось, при этом выделяя токсические вещества.

Пациентка получила ожоги рук, лица и кожи головы, где волосяные фолликулы уже никогда не восстановятся.

В больнице напомнили: любой скачок напряжения, неполадки и брак в зарядном устройстве может привести к фатальным последствиям.

Заряжать смартфон необходимо на твердой горизонтальной поверхности. Класть его под подушку или на другие легковоспламеняющиеся поверхности и тем более оставлять без присмотра — недопустимо.