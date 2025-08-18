Ричмонд
Красноярцы готовы потратить в среднем 2 200 рублей на подарки учителям к 1 сентября

Согласно исследованию сервиса Avito, 90% жителей Красноярска планируют поздравить педагогов с Днем знаний.

Исследование показало, что большинство родителей (90%) традиционно готовят подарки для учителей своих детей.

Средняя сумма, которую красноярцы готовы потратить на презент педагогу, составляет 2 200 рублей. При этом более половины респондентов (59%) планируют уложиться в бюджет до 2 000 рублей, каждый четвертый (23%) — от 2 000 до 5 000 рублей, и только 12% готовы на более существенные траты.

Традиции и предпочтения.

Наиболее популярным вариантом остаются цветы — их собираются дарить 27% опрошенных. Ещё 10% планируют дополнить букет другим подарком. Треть родителей (34%) предпочитают коллективные поздравления от всего класса.

Интересно, что 5% респондентов, преимущественно молодые родители (6%), вместо материальных подарков выбирают благотворительные взносы.

Цветочные символы сентября.

Гладиолусы (47%), георгины (25%), астры (24%), хризантемы (22%) и розы (14%) — самые востребованные цветы для учительских букетов.

Где красноярцы покупают цветы:

Ближайшие цветочные магазины (43%);

Специализированные рынки (20%);

Собственные дачные участки (6%);

Интернет-магазины (26%), включая маркетплейсы (6%).

Что дарят кроме цветов.

Лидером среди подарков остаются сладости (63%). Также популярны:

Полезные для работы предметы (33%);

Подарочные сертификаты (32%);

Качественный чай или кофе (16%);

Комнатные растения (14%).

Онлайн vs офлайн.

Большинство подарков (55%) приобретается через интернет:

29% — на торговых площадках;

26% — в интернет-магазинах.

Исследование показало, что, несмотря на меняющиеся тенденции, традиция поздравлять учителей с началом учебного года остаётся важной частью праздника для большинства красноярских семей.