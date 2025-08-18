Красноярцы готовы потратить в среднем 2 200 рублей на подарки учителям к 1 сентября

Согласно исследованию сервиса Avito, 90% жителей Красноярска планируют поздравить педагогов с Днем знаний.
Исследование показало, что большинство родителей (90%) традиционно готовят подарки для учителей своих детей.
Средняя сумма, которую красноярцы готовы потратить на презент педагогу, составляет 2 200 рублей. При этом более половины респондентов (59%) планируют уложиться в бюджет до 2 000 рублей, каждый четвертый (23%) — от 2 000 до 5 000 рублей, и только 12% готовы на более существенные траты.
Традиции и предпочтения.
Наиболее популярным вариантом остаются цветы — их собираются дарить 27% опрошенных. Ещё 10% планируют дополнить букет другим подарком. Треть родителей (34%) предпочитают коллективные поздравления от всего класса.
Интересно, что 5% респондентов, преимущественно молодые родители (6%), вместо материальных подарков выбирают благотворительные взносы.
Цветочные символы сентября.
Гладиолусы (47%), георгины (25%), астры (24%), хризантемы (22%) и розы (14%) — самые востребованные цветы для учительских букетов.
Где красноярцы покупают цветы:
Ближайшие цветочные магазины (43%);
Специализированные рынки (20%);
Собственные дачные участки (6%);
Интернет-магазины (26%), включая маркетплейсы (6%).
Что дарят кроме цветов.
Лидером среди подарков остаются сладости (63%). Также популярны:
Полезные для работы предметы (33%);
Подарочные сертификаты (32%);
Качественный чай или кофе (16%);
Комнатные растения (14%).
Онлайн vs офлайн.
Большинство подарков (55%) приобретается через интернет:
29% — на торговых площадках;
26% — в интернет-магазинах.
Исследование показало, что, несмотря на меняющиеся тенденции, традиция поздравлять учителей с началом учебного года остаётся важной частью праздника для большинства красноярских семей.