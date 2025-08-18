Красноярцы готовы потратить в среднем 2 200 рублей на подарки учителям к 1 сентября

Средняя сумма, которую красноярцы готовы потратить на презент педагогу, составляет 2 200 рублей. При этом более половины респондентов (59%) планируют уложиться в бюджет до 2 000 рублей, каждый четвертый (23%) — от 2 000 до 5 000 рублей, и только 12% готовы на более существенные траты.