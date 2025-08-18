Ричмонд
Два подростка и женщина пострадали в аварии в Янаульском районе Башкирии

В Башкирии подростки и женщина пострадали в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую субботу, 16 августа, в Янаульском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие. Из-за того, что автомобиль перевернулся, два подростка и женщина получили травмы различной степени тяжести.

Как рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, все пострадавшие были доставлены в городскую больницу Нефтекамска. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время врачи оказывают пациентам необходимую медицинскую помощь.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.