Два подростка и женщина пострадали в аварии в Янаульском районе Башкирии

В минувшую субботу, 16 августа, в Янаульском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие. Из-за того, что автомобиль перевернулся, два подростка и женщина получили травмы различной степени тяжести.
Как рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, все пострадавшие были доставлены в городскую больницу Нефтекамска. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время врачи оказывают пациентам необходимую медицинскую помощь.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.