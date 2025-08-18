Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: вызов на допрос по телефону без повестки может быть мошенничеством

Правоохранительные органы для официального вызова на допрос обязаны не только звонить гражданину, но и направлять повестку.

Источник: Аргументы и факты

Для того чтобы вызвать гражданина на официальный допрос, сотрудники правоохранительных органов должны не только позвонить ему, но и отправить повестку. В противном случае звонок может быть инициирован мошенниками, сообщает МВД России.

По информации ведомства, злоумышленники могут представляться сотрудниками полиции и приглашать на допрос через SMS, указывая адрес отделения полиции. В МВД предупреждают, что вызов по телефону без получения повестки не является официальным.

МВД рекомендует гражданам в такой ситуации предложить собеседнику отправить повестку и завершить разговор. Чтобы проверить, действительно ли звонил сотрудник полиции, можно обратиться в дежурную часть.

Ранее в МВД сообщили, что злоумышленники через взломанные аккаунты воруют конфиденциальные данные, уничтожают репутацию, а также совершают другие опасные действия.