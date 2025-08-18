МВД: вызов на допрос по телефону без повестки может быть мошенничеством

Для того чтобы вызвать гражданина на официальный допрос, сотрудники правоохранительных органов должны не только позвонить ему, но и отправить повестку. В противном случае звонок может быть инициирован мошенниками, сообщает МВД России.
По информации ведомства, злоумышленники могут представляться сотрудниками полиции и приглашать на допрос через SMS, указывая адрес отделения полиции. В МВД предупреждают, что вызов по телефону без получения повестки не является официальным.
МВД рекомендует гражданам в такой ситуации предложить собеседнику отправить повестку и завершить разговор. Чтобы проверить, действительно ли звонил сотрудник полиции, можно обратиться в дежурную часть.
Ранее в МВД сообщили, что злоумышленники через взломанные аккаунты воруют конфиденциальные данные, уничтожают репутацию, а также совершают другие опасные действия.