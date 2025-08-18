Воронежский «Факел» одержал пятую победу подряд

17 августа воронежский «Факел» прибыл на матч пятого тура первенства Лиги Пари в Новороссийск — знаменитый город-порт на Черном море. Здесь его ожидал местный «Черноморец», по итогам прошедшего сезона занявший призовое третье место, но в силу организационных проблем не очень удачно стартовавший в сезоне начавшемся. У клуба было всего два очка после четырех матчей и, естественно, ни одной победы.
Первый тайм условно можно поделить на две половины. В начале матча воронежские футболисты доминировали на поле и создали два голевых момента. На 9-й минуте Юрганов головой замкнул навес с правого фланга, но вратарь черноморцев Штепа сыграл надежно и перевел мяч в перекладину. Он же на 15-й минуте предотвратил гол после выхода нападающего «Факела» Пуси один на один — грубо ошибся защитник Кирш. А вот в условной второй половине тайма гораздо больше работы стало у вратаря воронежцев Фролкина. Он дважды спас свою команду в течение минуты, когда сначала головой в створ ворот попал бывший защитник огнеопасных Черов, а затем опасно замыкал прострел справа Алиев. Нападающий Ложкин мощно выстрелил по воротам на 39-й минуте, но, к счастью для гостей, не попал в левый угол. Наконец, уже в добавленные к тайму минуты отличный проход совершил опорный полузащитник «Черноморца» Морозов, обыграв по пути нескольких защитников, однако пробить Фролкина не удалось и ему.
Второй тайм прошел по ставшему уже для «Факела» классическим сюжету. Команда использовала стандартное положение — на 60-й минуте Моцпан навесил с углового на ближний угол вратарской, а набежавший Пуси головой забил свой третий в чемпионате гол, — и уверенно удержала минимальное преимущество. Причем нельзя сказать, что хозяева не приложили максимум усилий, чтобы отыграться. И по общему количеству ударов, и по ударам в створ ворот они воронежцев превзошли. Особенно опасными были моменты у Алиева на 63-й минуте — Фролкин выручил своих партнеров — и Морозова на 88-й, когда и бросок вратаря в верхний угол мог оказаться тщетным, но закрученный мяч просвистел рядом с дальней «девяткой». У воронежцев имел шанс отличиться вышедший на замену Якимов, но в борьбе с защитником он не попал в незащищенные, по сути, ворота. 0:1, тренерская концепция Игоря Шалимова, старшего тренера «Факела», торжествует в пятый раз в пяти сыгранных в первенстве играх.
«Совокупное мастерство игроков “Факела” зашкаливает по уровню ФНЛ, поэтому им не надо много моментов, чтобы забить один мяч. Напротив, соперникам надо очень много создавать, чтобы проломить оборону воронежцев. “Факел” выигрывает не в атаке, а обороной. Команда создает не так много моментов, но находит свой один забитый мяч. Это мастерство», — поделился после матча мнением об игре своего бывшего клуба тренировавший огнеопасных в прошлом сезоне Дмитрий Пятибратов.