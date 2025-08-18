Воронежский «Факел» одержал пятую победу подряд

Первый тайм условно можно поделить на две половины. В начале матча воронежские футболисты доминировали на поле и создали два голевых момента. На 9-й минуте Юрганов головой замкнул навес с правого фланга, но вратарь черноморцев Штепа сыграл надежно и перевел мяч в перекладину. Он же на 15-й минуте предотвратил гол после выхода нападающего «Факела» Пуси один на один — грубо ошибся защитник Кирш. А вот в условной второй половине тайма гораздо больше работы стало у вратаря воронежцев Фролкина. Он дважды спас свою команду в течение минуты, когда сначала головой в створ ворот попал бывший защитник огнеопасных Черов, а затем опасно замыкал прострел справа Алиев. Нападающий Ложкин мощно выстрелил по воротам на 39-й минуте, но, к счастью для гостей, не попал в левый угол. Наконец, уже в добавленные к тайму минуты отличный проход совершил опорный полузащитник «Черноморца» Морозов, обыграв по пути нескольких защитников, однако пробить Фролкина не удалось и ему.