Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербуржцы рано утром столкнулись с закрытыми дверями на «Лесной»

С 18 августа вестибюль станции «Лесная» работает в ограниченном режиме из-за капитального ремонта эскалаторов. Сегодня утром корреспондент «МК в Питере» наблюдал, как пассажиры в растерянности подходили к дверям, читали объявления и пытались понять, как добраться до центра.

38

«Обстановка внизу как обычно. А вот эскалатор уже закрыт — едут только два наверх», — отметил наш корреспондент.

На улице люди фотографировали объявления, обсуждали, какие маршруты выбрать. «Не было никаких объявлений, ничего», — возмущалась семья с детьми. Автобусы и троллейбусы, следующие в центр, приходили переполненными, зато автобус № 267 оказался почти пустым — им ехали до «Площади Ленина». Некоторые петербуржцы выбирали электросамокаты, которые разбирали как горячие пирожки.

Напоминаем, что по рабочим дням вестибюль станции «Лесная» закрыт для входа с 08:10 до 09:30, а вечером — ограничен с 17:15 до 19:00. Работы продлятся до 17 декабря 2025 года.