Петербуржцы рано утром столкнулись с закрытыми дверями на «Лесной»

На улице люди фотографировали объявления, обсуждали, какие маршруты выбрать. «Не было никаких объявлений, ничего», — возмущалась семья с детьми. Автобусы и троллейбусы, следующие в центр, приходили переполненными, зато автобус № 267 оказался почти пустым — им ехали до «Площади Ленина». Некоторые петербуржцы выбирали электросамокаты, которые разбирали как горячие пирожки.