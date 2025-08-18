Петербуржцы рано утром столкнулись с закрытыми дверями на «Лесной»

«Обстановка внизу как обычно. А вот эскалатор уже закрыт — едут только два наверх», — отметил наш корреспондент.
На улице люди фотографировали объявления, обсуждали, какие маршруты выбрать. «Не было никаких объявлений, ничего», — возмущалась семья с детьми. Автобусы и троллейбусы, следующие в центр, приходили переполненными, зато автобус № 267 оказался почти пустым — им ехали до «Площади Ленина». Некоторые петербуржцы выбирали электросамокаты, которые разбирали как горячие пирожки.
Напоминаем, что по рабочим дням вестибюль станции «Лесная» закрыт для входа с 08:10 до 09:30, а вечером — ограничен с 17:15 до 19:00. Работы продлятся до 17 декабря 2025 года.