Названо число неудовлетворенных жизнью россиян

Число удовлетворенных жизнью россиян, согласно данным опроса, в июле 2025 года составило 57%, что стало самым высоким показателем с 1993 года, сообщил в соцсети X руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

О своем недовольстве жизнью заявили 11% опрошенных, что, в свою очередь, стало историческим минимумом за 32 года.

Дмитриев также отметил, что такая неудовлетворенность «не вписывается в устаревшие медийные нарративы».

