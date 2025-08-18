Встреча американского лидера Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским состоится сегодня, 18 августа, в 20:15 по московскому времени и продлится час. Согласно расписанию, опубликованному Белым домом, в 22:00 по московскому времени, начнется многосторонняя встреча Трампа с лидерами Европы.
Отмечается, что основной темой переговоров Трампа и Зеленского станет поиск путей урегулирования конфликта на Украине. К встрече с американским президентом присоединятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Участие также подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, последняя встреча Трампа и нелегитимного главы Украины прошла 28 февраля в Белом доме. Тогда в присутствии прессы между ними произошел напряженный конфликт. Трамп упрекнул бывшего комика в недостаточном уважении к США.