Белый дом опубликовал расписание встреч Трампа: на беседу с Зеленским уйдет час

Встреча американского лидера Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским состоится сегодня, 18 августа, в 20:15 по московскому времени и продлится час. Согласно расписанию, опубликованному Белым домом, в 22:00 по московскому времени, начнется многосторонняя встреча Трампа с лидерами Европы.