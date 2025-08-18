На конкурсе ЕР «Народный депутат» определят успешные практики работы с избирателями

«Единая Россия» объявила о старте сбора заявок.
Жители муниципалитетов, где не проводятся выборы любого уровня в 2025 году, могут выдвинуть своих депутатов на профильный конкурс «Единой России». Партия объявила о старте инициативы «Народный депутат», которая поспособствует выявлению и дальнейшему распространению успешных практик по работе с населением. Подать заявку можно онлайн до 31 августа.
— Муниципальные депутаты непосредственно на земле изо дня в день решают насущные проблемы людей. Многие имеют опыт, который может повысить эффективность принимаемых решений. Мы призываем этим опытом поделиться. В Год муниципального депутата это особенно важно, — прокомментировал секретарь Генсовета «Единой России» Владимира Якушев.
На конкурс приглашаются депутаты ЕР представительных органов муниципальных образований — от сельских и городских населенных пунктов до административных центров. Участники должны представить свои практики, за лучшие из которых будут голосовать жители городов, районов и сел. Опыт победителей будет масштабирован, а сами они в дальнейшем получат возможность посетить профильные форумы окружного и федерального уровня.