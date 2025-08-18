Женщина уснула на сапе и за ночь переплыла Ангару, пока ее искала полиция

Жительница Иркутской области уснула на сапборде и за ночь переплыла Ангару, в то время как ее искали полиция и волонтеры. О благополучно завершившихся поисках сообщило ГУ МВД РФ по региону.
По данным ведомства, накануне вечером 47-летняя женщина, отдыхая с мужем на реке возле деревни Буреть Усольского района, отправилась кататься на сапе, не надев спасательный жилет и не взяв телефон. Через два часа супруг, после безуспешных попыток найти женщину, обратился к полицейским.
«Утром следующего дня из Боханского района поступила информация, что пропавшая вышла на связь. В результате ночного дрейфа женщина неожиданно оказалась в селе Буреть Боханского района, преодолев значительное расстояние по течению реки. Проснувшись ночью в незнакомом месте, она дождалась рассвета и обратилась за помощью к местным рыбакам», — рассказали в МВД.
