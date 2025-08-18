Женщина уснула на сапе и за ночь переплыла Ангару, пока ее искала полиция

«Утром следующего дня из Боханского района поступила информация, что пропавшая вышла на связь. В результате ночного дрейфа женщина неожиданно оказалась в селе Буреть Боханского района, преодолев значительное расстояние по течению реки. Проснувшись ночью в незнакомом месте, она дождалась рассвета и обратилась за помощью к местным рыбакам», — рассказали в МВД.