Невский закрыли от Адмиралтейства до Литейного

С 18 по 20 августа, как уже писала «Фонтанка», закрывается участок от Адмиралтейского до Литейного проспекта, кроме перекрестков с Садовой улицей и набережной Фонтанки. На этот срок изменят трассы автобусов № 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 181 и 191. Также до 20 августа по измененным маршрутам пойдут троллейбусы № 10, 11 и 17. Подробные трассы для автобусов, троллейбусов и трамваев на дни перекрытий опубликованы на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».