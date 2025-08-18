Ричмонд
Невский закрыли от Адмиралтейства до Литейного

На Невском проспекте продолжаются дорожные работы. С понедельника, 18 августа, начался новый этап. Закрытый участок дошел до Литейного проспекта. Небольшие, но плотные пробки, по данным «Яндекса», есть на Фонтанке и Литейном, там же стоит отметка о ДТП.

С 18 по 20 августа, как уже писала «Фонтанка», закрывается участок от Адмиралтейского до Литейного проспекта, кроме перекрестков с Садовой улицей и набережной Фонтанки. На этот срок изменят трассы автобусов № 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 181 и 191. Также до 20 августа по измененным маршрутам пойдут троллейбусы № 10, 11 и 17. Подробные трассы для автобусов, троллейбусов и трамваев на дни перекрытий опубликованы на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».

На время работ пешеходы получили редкую возможность погулять по главной центральной магистрали. Завершить все работы на Невском планируют до 27 августа. Подробный график перекрытий смотрите здесь.