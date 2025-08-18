Певицу Татьяну Буланову внесли в базу «Миротворца»*

«Певица Татьяна Буланова попала в список украинского сайта “Миротворец” за выступление перед ранеными бойцами СВО», — пишет издание «Постньюс». В карточке Булановой на сайте «Миротворец» указано, что она якобы «занималась пропагандой войны и покушалась на суверенитет и территориальную целостность Украины». Ресурс также называет певицу «соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан», обвиняя ее в поддержке СВО. В качестве одного из аргументов для внесения в базу, на сайте приводятся слова Булановой из интервью: «Я люблю свою родину, я горжусь своей родиной».