Слова из сленга тиктокеров попали в Кембриджский словарь

Сообщается, что слово «Скибиди» (skibidi) может иметь такие значения как «крутой» или «плохой». «Тредвайф»(tradwife) — это образ традиционной жены, которая любит свою семью, ведение домашнего хозяйства и публикует посты в социальных сетях. И «Делулу» (delulu) — вера в нечто нереальное, что воспринимается как истинное просто потому, что человек в это верит. Последнее является сокращением от слова «delusional», что в переводе — «бредовый».