Прокуратура добилась ремонта памятника на бульваре Победы в Новосибирске

Сотрудники надзорного ведомства нашли загрязнения и деформацию металлических листов на стеле бульвара Победы в Юго-Западном жилмассиве.
После прокурорской проверки было установлено, что стела, воздвигнутая в честь победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и расположенная в Ленинском районе Новосибирска, находится в плохом состоянии.
Проверка, проведённая надзорным органом, выявила загрязнения и деформацию металлических элементов стелы, расположенной на бульваре Победы в Юго-Западном жилмассиве Новосибирска. Прокурор Ленинского района, основываясь на результатах проверки, направил иск в Центральный районный суд. Суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав МАУ «Горзеленхоз» провести работы по восстановлению сооружения.
В июле-августе 2025 года под контролем прокуратуры был проведён ремонт стелы, который в настоящее время полностью завершён.
В ведомстве подчеркнули, что органы прокуратуры уделяют особое внимание надзору за мероприятиями, направленными на сохранение памятников, увековечивающих память о событиях Великой Отечественной войны.