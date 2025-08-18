Ричмонд
Прокуратура добилась ремонта памятника на бульваре Победы в Новосибирске

Сотрудники надзорного ведомства нашли загрязнения и деформацию металлических листов на стеле бульвара Победы в Юго-Западном жилмассиве.

После прокурорской проверки было установлено, что стела, воздвигнутая в честь победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и расположенная в Ленинском районе Новосибирска, находится в плохом состоянии.

Проверка, проведённая надзорным органом, выявила загрязнения и деформацию металлических элементов стелы, расположенной на бульваре Победы в Юго-Западном жилмассиве Новосибирска. Прокурор Ленинского района, основываясь на результатах проверки, направил иск в Центральный районный суд. Суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав МАУ «Горзеленхоз» провести работы по восстановлению сооружения.

В июле-августе 2025 года под контролем прокуратуры был проведён ремонт стелы, который в настоящее время полностью завершён.

В ведомстве подчеркнули, что органы прокуратуры уделяют особое внимание надзору за мероприятиями, направленными на сохранение памятников, увековечивающих память о событиях Великой Отечественной войны.