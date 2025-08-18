Ричмонд
Две новые школы на 1124 и 800 мест откроют в Волгограде 1 сентября

В Волгограде 1 сентября впервые откроют свои двери для юных воспитанников две новые школы.

Как сообщили V102.RU в городской администрации, первая школа на 800 мест находится на ул. Бардина в Тракторозаводском районе. Вторая — на 1224 мест в микрорайоне Ново-Комарово Советского района.

Еще одна школа в Дзержинском районе предстанет в новом учебном году в обновленном виде после капитального ремонта. Это школа № 89.

В мэрии сообщили, что по заключению межведомственной комиссии по проверке готовности школ, лицеев, гимназий, детских садов и учреждения дополнительного образования Волгограда к новому учебному году готовы все 337 муниципальных образовательных учреждений города.

1 сентября в школах города ожидается свыше 107 тысяч учащихся, из них первоклассников — порядка 10 тысяч.