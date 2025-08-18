Министр образования Иванец сказал, кто и как поступит в белорусский Гарвард

Министр образования Андрей Иванец сказал в интервью изданию «Беларускі час», кто и как поступит в белорусский Гарвард с 2026 года.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в 2024-м анонсировал создание в республике образовательного хаба сродни Гарварду. И уже с с 2026 года, сообщил Иванец, будет запущен набор по шести новым специальностям в высшую школу естественных наук и технологий. В формате экспериментальных программ она начнет работу на базе Белгосуниверситета. При этом ее студенты будут учиться не 36, а 50 часов в неделю, а с третьего курса от 50% до 75% обучения ожидается на инновационных промышленных предприятиях страны.
«Фактически это будет подготовка элиты инженеров нашей страны, которые придут работать как в конструкторские бюро реального сектора экономики, так и в научную сферу», — сказал Иванец.
По его словам, экспериментальные программы «абсолютно не укладываются в наше действующее законодательство и канву существующих образовательных стандартов». Потому под них и под зачисление абитуриентов в республике примут отдельный нормативный правовой акт.
Что касается тех, кому предстоит учиться в белорусском Гарварде, министр образования сказал:
«Там должны быть самые одаренные, талантливые ребята, участники олимпиадного движения, выпускники Национального детского технопарка, имеющие соответствующие рекомендации и достижения на международном, республиканском уровнях».
Впрочем, и среди преподавателей Иванец видит лучших из лучших, как из БГУ, так и других вузов, академической и отраслевой науки.
