Министр образования Иванец сказал, кто и как поступит в белорусский Гарвард

Президент Беларуси Александр Лукашенко в 2024-м анонсировал создание в республике образовательного хаба сродни Гарварду. И уже с с 2026 года, сообщил Иванец, будет запущен набор по шести новым специальностям в высшую школу естественных наук и технологий. В формате экспериментальных программ она начнет работу на базе Белгосуниверситета. При этом ее студенты будут учиться не 36, а 50 часов в неделю, а с третьего курса от 50% до 75% обучения ожидается на инновационных промышленных предприятиях страны.