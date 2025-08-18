Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр образования Иванец сказал, кто и как поступит в белорусский Гарвард

Министр образования Иванец рассказал, кто и как поступит в белорусский Гарвард с 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Андрей Иванец сказал в интервью изданию «Беларускі час», кто и как поступит в белорусский Гарвард с 2026 года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в 2024-м анонсировал создание в республике образовательного хаба сродни Гарварду. И уже с с 2026 года, сообщил Иванец, будет запущен набор по шести новым специальностям в высшую школу естественных наук и технологий. В формате экспериментальных программ она начнет работу на базе Белгосуниверситета. При этом ее студенты будут учиться не 36, а 50 часов в неделю, а с третьего курса от 50% до 75% обучения ожидается на инновационных промышленных предприятиях страны.

«Фактически это будет подготовка элиты инженеров нашей страны, которые придут работать как в конструкторские бюро реального сектора экономики, так и в научную сферу», — сказал Иванец.

По его словам, экспериментальные программы «абсолютно не укладываются в наше действующее законодательство и канву существующих образовательных стандартов». Потому под них и под зачисление абитуриентов в республике примут отдельный нормативный правовой акт.

Что касается тех, кому предстоит учиться в белорусском Гарварде, министр образования сказал:

«Там должны быть самые одаренные, талантливые ребята, участники олимпиадного движения, выпускники Национального детского технопарка, имеющие соответствующие рекомендации и достижения на международном, республиканском уровнях».

Впрочем, и среди преподавателей Иванец видит лучших из лучших, как из БГУ, так и других вузов, академической и отраслевой науки.

Тем временем в Беларуси объяснили, кому из пенсионеров зачтут украинский стаж работы и как подать на перерасчет.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде с 18 по 24 августа в Беларуси, предупредив: «Солнечное лето завершилось, впереди дожди, туманы и температура ниже нормы».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше